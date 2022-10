Ligas Acadêmicas da Medicina da USCS promovem palestras sobre saúde da mulher

Da Redação



13/10/2022 | 10:30



O que toda mulher precisa saber. Este é o eixo central de série de palestras sobre saúde da mulher que serão realizadas sábado (22), das 9h às 13h, no auditório do Campus Centro da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), na rua Santo Antônio, 50. Aberta a toda a comunidade, a atividade é organizada pelas ligas acadêmicas do curso de Medicina: LARG (Liga Acadêmica de Reprodução e Genética), LAGO (Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia) e LAIGSEX (Liga de Identidade de Gênero e Sexualidade).

No evento ocorrerão dinâmicas, seguidas de palestras com médicos sobre temas importantes à saúde da mulher, como contracepção, reprodução assistida e ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/gq3BwMhxsZkhQbRF8.

Confira abaixo a agenda e os profissionais que participarão do evento:

Palestra: Reprodução assistida

Dr. Renato de Oliveira: Graduado em Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela UNICAMP, com especialização em Reprodução Humana e Doutorado pela FMABC. Professor e Coordenador da Disciplina de Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Populacional da FMABC. Orientador da Pós-graduação do Centro Universitário FMABC. Membro do Comitê Nacional de Famílias Plurais da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Editor das revistas Human Reproduction Archives, Frontiers Endocrinology e Frontiers Reproductive Health.

Palestra: Infecções sexualmente transmissíveis

Dra. Letícia Fiorio Baptista: Tem formação em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC. Residência Médica em Infectologia no Hospital Heliópolis. Pós-graduanda – MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção Hospitalar – CCIH MED. Pós-graduanda em Bases de Saúde Integrativa e Bem-estar – Ensino Einstein.

Palestra: Contracepção

Dra. Náyra Pizzol: Fellowship em Reprodução Humana pelo Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva. Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Irmandade de Misericórdia Santa Casa de Limeira. Graduação em Medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí – Pouso Alegre/MG.

Reprodução assistida

Dra. Alessandra Andrade: Médica de família e comunidade. Especialista em saúde da família. Membro do GT de diversidade e gênero da SBMFC. Pós-graduação em saúde da população LGBTQIA. Mestranda em educação permanente em saúde (UFF). Pós-graduação em sexologia clínica. Preceptora da residência de medicina de família e comunidade no município de Maricá.