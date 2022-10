Charge - 13 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



13/10/2022 | 10:13



O índice de recenseamento do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Grande ABC está abaixo da média nacional. Nas sete cidades da região, até o início desta semana, 92 mil domicílios foram visitados e 159.871 pessoas foram recenseadas, número que representa 24,1% do total.