Episódio lamentável

13/10/2022 | 08:57



É lamentável, e requer atenção e punição exemplares por parte das autoridades, tanto as do Judiciário quanto as do esporte, o caso de injúria racial ocorrido em partida da categoria cadete da Copa Estadual de Handebol realizada no ginásio da escola municipal Eda Mantoanelli, em São Caetano. Ao ouvir gritos de "macaco" vindos da torcida, dirigidos a um de seus atletas, de 15 anos, a técnica da equipe de São Bernardo decidiu deixar a quadra, onde jogava contra São Caetano. A atitude levou a Secretaria de Estado de Esportes, promotora do torneio, a dar a vitória ao adversário e a desclassificar os são-bernardenses. A medida trouxe insatisfação e chegou à polícia, onde deve ser rigorosamente investigada.

Os casos de racismo e injúria racial em eventos esportivos têm se tornado corriqueiros, inclusive internacionalmente, o que exige respostas assertivas e rápidas para estancar o absurdo de modo radical e definitivo. Comportamentos assim são crimes e precisam ser duramente combatidos. Ninguém está imune. Nem os ídolos da Seleção Brasileira escapam, como se viu na covarde e lamentável agressão sofrida pelo atacante Richarlison, que teve uma banana lançada em sua direção no momento em que comemorava gol marcado contra a Tunísia em amistoso realizado no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França, em 27 de setembro –­ dois dias antes do ocorrido em São Caetano.

Até ganhar os holofotes por meio deste Diário, verdadeiro pacto de silêncio foi estabelecido em torno do episódio –­ com as honrosas exceções de familiares, colegas e amigos do jogador. Assim que o caso ganhou repercussão, representantes de prefeituras e governo do Estado vieram a público para repudiar o ato. Já é alguma coisa. Mas será necessário ir além das palavras. É preciso identificar o responsável pela injúria racial, que, segundo o Código Penal, está sujeito a pena de 1 a 3 anos de cadeia. A tolerância para este tipo de crime precisa ser zero. Que se comece fazendo história pelo que ocorreu em jogo de handebol em São Caetano, e que o exemplo se frutifique mundo afora.