Revival? Após fim do namoro, Neymar Jr. reencontra Bruna Biancardi e se declara: Amor incondicional

13/10/2022 | 08:10



Será que estamos presenciando a volta do relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi? Após anunciar o fim do namoro com o craque de futebol, a influenciadora digital reencontrou o ex e surpreendeu a web com uma foto em que aparecem juntinhos.

Neymar posou ao lado de Bruna e escreveu na imagem:

Resenha! Amor incondicional.

Bruna está em Paris, onde o brasileiro mora, já que joga pelo time francês Paris Saint-Germain. Diante disso, eles acabaram se reencontrando. Será que vem revival por aí?

Lembrando que Bruna anunciou em agosto o término do relacionamento com Neymar. A influencer compartilhou um texto após uma série de boatos tomarem conta da internet, inclusive alguns em que especulavam que ela teria sido traída pelo craque, o que foi negado.

Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada.