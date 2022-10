Biden estuda rever relação estratégica com Arábia Saudita

12/10/2022 | 07:35



O presidente americano, Joe Biden, "reavaliará" a relação dos EUA com a Arábia Saudita após a coalizão de países produtores de petróleo, liderada por Riad, se aliar ao presidente russo, Vladimir Putin, informou a Casa Branca.

A Opep+, que reúne os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), encabeçados pela Arábia Saudita, com seus 10 sócios, enfureceu a Casa Branca com sua decisão de reduzir em 2 milhões de barris diários a produção de petróleo a partir de novembro, o que provocou o temor de uma nova pressão inflacionária.

A decisão da Opep+ foi vista como um revés diplomático para Biden, que viajou para a Arábia Saudita em julho e se reuniu com o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, apesar de ter prometido converter o reino em um Estado pária pelo assassinato do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi, em 2018.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.