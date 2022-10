Senhora Aparecida. Abençoando Célia e Devanir. Que descobriu na natureza. A imagem da padroeira.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/10/2022 | 00:06



Antônio Devanir Leite fez história no Diário do Grande ABC. Iniciou nas oficinas de chumbão quente do semanário News Seller. Acompanhou o aperfeiçoamento de linotipos e outros materiais na evolução do jornal, transformado em diário em 1968. O mesmo parque gráfico antigo imprimiu o jornal e outros títulos até 1973, 1974.

Devanir cresceu com a empresa. Dominou a nova era. Estimulou a manutenção da linotipo que hoje ocupa lugar de destaque no saguão de entrada, na Rua Catequese – verdadeiro ecomuseu.

Mais alguns bons anos, e a aposentadoria, sempre ao lado da família e da esposa querida, Célia Aparecida Leite. O casal celebrou, no sábado que passou, 60 anos de feliz união. E nesta data tão especial, são eles, Antônio e Célia, que nos presenteiam com esta linda foto: a borboleta com a imagem da Senhora Aparecida. Um presente que vem do Interior, como nos conta Devanir:

Andando pelo quintal em nossa chácara, em São Pedro, há mais ou menos três anos minha esposa pediu para que eu fotografasse essa borboleta pousada sobre ramos de capim seco.

No momento não havia percebido a semelhança da imagem de Nossa Senhora.

Quando passei para o computador tive a agradável surpresa.

Dizem que a borboleta é da espécie olho-de-pavão, a que traz no dorso imagem que se assemelha a Nossa Senhora Aparecida.

Ó SENHORA APARECIDA...

Memória foi conferir. E encontramos a explicação dada pela bióloga Aline Vieira, com mestrado na Unicamp.

A borboleta que lembra a imagem de Nossa Senhora recebe o nome popular de olho-de-pavão-diurno, muito provavelmente por conta da presença de ocelos (círculos de coloração preta e amarela) nas asas.

É uma tradução literal do nome em inglês.

Evidências indicam que esses ocelos possivelmente têm função de desviar o ataque de predadores, como aves, para uma parte não vital da borboleta, já que estão localizados na borda das asas.

Uma borboleta que é atacada por uma ave na região dos ocelos ainda tem chances de escapar com vida, mesmo que perca um pedaço da asa.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Devanir Leite; álbum familiar

VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA. A borboleta em seu habitat, tratada no computador, distribuída aos amigos pelo casal Antonio e Célia, ontem e hoje, 60 anos de feliz união

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 12 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1969

CINEMA – Censura Federal libera o filme de Aron Feldman, “O Mundo de Anônimo Júnior”, inteiramente rodado em Santo André.

SÃO CAETANO – O prefeito Oswaldo Massei recebeu alta na tarde de ontem (11-10-1972) do Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde esteve internado durante 23 dias.

FUTEBOL – “O sonho de Ari: ser titular no Santos FC”.

Ari sofreu domingo (8-10-1972), aos 15 minutos do primeiro tempo do jogo do Santo André contra o Estrela de Piquete, sua segunda distensão muscular na coxa esquerda, desde que resolveu jogar futebol, mas isso não desencoraja um jogador cuja preocupação é negar a profecia da mãe.

“Futebol não dá nada prá ninguém”, dizia dona Nilsa. “Eu acho melhor o Arizinho continuar estudando”.

NOTA – Esta foi a primeira matéria assinada pelo jovem Daniel Lima, com fotos de Antonio Carvalho. Meio século depois, perguntamos ao Daniel e aos historiadores do EC Santo André – imitando Milton Neves – “que fim levou Ari?”

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8202

POLÍTICA – Dois primos do prefeito eleito de São Bernardo, Walter Demarchi (PTB), eleitos vereadores: Sérgio Demarchi (PDC) e Walter Demarchi, homônimo do prefeito (PDT).

ESPECIAL – 1492-1992, 500 anos. O descobrimento da nova Era.

HOJE

Dia da Hispanidade. Marca a chegada de Cristóvão Colombo à América: 530 anos.

Dia das Crianças

Dia do Engenheiro Agrônomo

Dia do Corretor de Seguros

Dia do Mar

Dia Nacional da Leitura

Dia do Cirurgião Pediátrico

Dia do Basquetebol

Dia Nacional dos Fanzines

SANTOS DO DIA

Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Nossa Senhora do Pilar

Serafim de Sarov (Itália 1540-1604)

Eduíno de Nortúmbria

Carlo Acutis

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaraçaí (1925), Júlio Mesquita (1949), Lavínia (1933), Nova Aliança (1914), Presidente Bernardes (1935), Três Fronteiras (1959) e Tupã (1929).

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam: Águas Lindas de Goiás, Rubiataba e Itumbiara (GO), Altos (PI), Gama (DF), Seropédica (RJ), Bossoroca e Santo Antonio das Missões (RS), Carvalhos, Conquista e Córrego Fundo (MG), Iporã (PR), Urandi (BA), Timbó (SC).

EM 12 DE OUTUBRO DE...

1717 - Encontro milagroso da imagem da Imaculada Conceição de Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, sendo proclamado anos depois Padroeira do Brasil.

1822 — O Brasil oficialmente declara sua independência de Portugal, Pedro I do Brasil é aclamado Imperador do Brasil.

1922 – Inaugurado, no Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional.

1958 – Fundado, oficialmente, o Olaria FC, da Vila Baeta neves. Informalmente, sem registros em Liga, o Olaria existia desde 1954.