Ana Maria Braga deseja forças a César Tralli após a morte da mãe do jornalista

11/10/2022 | 14:11



César Tralli perdeu a mãe no último domingo, dia 9. Em homenagem à Edna Tralli e mandando forças ao amigo, Ana Maria Braga e sua equipe prestaram as condolências no final do programa Mais Você, nesta terça-feira, dia 11.

- Quero deixar um beijo especial para meu amigo César Tralli. Ele perdeu a mãe ontem, a dona Edna Tralli. Toda a minha produção, Tralli, está aqui nas orações para que você e sua família fiquem bem.

A notícia da morte chegou ao público apenas na última segunda-feira, dia 10, por meio de uma publicação de Ticiane Pinheiro, que se declarou à sogra, além de Rafa Justus, enteada do jornalista, também compartilhar uma singela homenagem à Edna. Tralli foi afastado dos jornais que apresentaria para se cuidar neste momento.

