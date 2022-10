Morre aos 94 anos de idade a atriz Eileen Ryan, mãe de Sean Penn

11/10/2022 | 09:10



A atriz Eileen Ryan, mãe do também ator Sean Penn, de 62 anos de idade, morreu no último domingo, dia 9, aos 94 anos de idade, em sua casa em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Page Six, na segunda-feira, dia 10, que recebeu a informação de um porta-voz da família.

Eileen completaria 95 anos de idade no próximo domingo, dia 16, e não teve a causa de sua morte divulgada.

Além de Sean, a atriz teve outros dois filhos: o também ator Chris Penn, que morreu em 2006 aos 40 anos de idade, e o músico Michael Penn, de 64 anos. Eileen foi casada por 41 anos com o ator e diretor Leo Penn, que morreu em 1998, aos 77 anos de idade.

Força para a família.