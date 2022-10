Carlinhos Maia se desentende com sua cunhada após comentário e cai no choro durante live: - A intenção não é atacar ela

10/10/2022 | 12:10



Eita! Carlinhos Maia se envolveu em uma polêmica daquelas com a sua cunhada Emily Garcia, esposa de Babal Guimarães, após um comentário da influenciadora em suas redes sociais. Tudo começou após Carlinhos afirmar que ela estava com ciúmes de outra mulher, e Emily falar que ele gosta de criar rivalidade feminina.

Após a repercussão, Carlinhos decidiu abrir uma live em seu Instagram para se pronunciar:

- Cada um faz o que quer, cada um é responsável pelas suas atitudes. Então, não estou vendo nenhuma criança aqui, tudo pai, tudo mãe, não tem ninguém aqui de menor. Então, assim, desculpa, mas dessa vez eu não vou levar o papo, de jeito nenhum, por atitudes impensadas e ficar aí [falando] ele adora criar rivalidade feminina. Ah, faça-me o favor.

Em seguida, Carlinhos disse que gostaria que Emily parasse com a vitimização:

Então, assim, gente desculpa. Eu tô há cinco dias aqui, um dia atrás do outro, gravando, trazendo, conversando, entregando positividade pra vocês. Desculpa se não foi isso que chegou. A intenção não é atacar ela, mas eu não aguento mais. Espero, Emily, que você use isso pra parar com essa vitimização. Isso é chato. Eu sempre estive do seu lado, eu sempre fui seu parceiro. Cada um vota em quem quiser.

Emily se pronuncia

Após a declaração de Carlinhos, Emily também falou sobre a confusão:

- Não quero ninguém atacando ninguém. Independente de internet, de profissional, a gente é amigo, a gente é família, independente de tudo isso aqui. Mesmo não concordando com muitas atitudes dele [Carlinhos] e ele não concordando com atitudes minhas. E tá tudo bem, ninguém precisa concordar com a atitude de ninguém.

E, continuou:

- E só pra deixar bem claro que amigos de verdade são aqueles que quando veem que a coisa está indo para um lado mais quente, tá pegando fogo ou não tá indo para um lado legal, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, amigos de verdade são aqueles que vão lá e tentam apaziguar a situação. Que foi o que não aconteceu. Todo mundo errou, eu errei e tô aqui falando que eu errei sim, mesmo não concordando com atitudes de várias pessoas. Eu só não quero que vocês me culpem porque não fui eu quem comecei tudo. Eu posso ter me alterado um pouco, não tô me vitimizando, tô aqui falando do meu erro, me desculpem mais uma vez. Nós somos seres humanos e todo mundo aqui tá vulnerável a cometer algum erro ou ter alguma atitude de vulnerabilidade algum dia, tá? Não quero que vocês ataquem ninguém, não vamos fazer isso não porque já está demais a internet.

No final, ela fez uma reflexão:

A gente tem que aprender com nossos erros e tentar ser um ser humano melhor todos os dias. Se preocupa não quem tá achando que eu tô triste, eu tô um pouquinho triste, já chorei, mas eu tô tranquila, tudo vai se resolver. Bebida é uma coisa, é babado, vocês sabem. Tudo o que é demais, não dá certo. Fica de reflexão, só isso.