Eliminatórias para Euro 2024 apontam reedição da final entre Inglaterra e Itália

09/10/2022 | 10:10



Os 10 grupos das eliminatórias para a Eurocopa 2024, que acontecerá na Alemanha, foram definidos em sorteio realizado neste domingo em Frankfurt. O grande destaque ficou para o reencontro entre Itália e Inglaterra no Grupo C. As seleções protagonizaram a final da última edição da Euro, vencida pelos italianos.

O Grupo C ainda conta com a seleção da Macedônia do Norte, responsável por eliminar a Itália da Copa do Mundo do Catar durante as repescagens. Ucrânia e Malta completam a chave.

Maior campeã do torneio ao lado da Alemanha, com três títulos cada, a Espanha está no Grupo A, junto com Escócia, Noruega, de Erling Haaland, Georgia e Chipre. Por ser o país sede, a Alemanha garante vaga direta na competição.

A fase classificatória terá jogos de ida e volta entre todas as seleções dos grupos e as duas primeiras classificadas avançam para a disputa da fase final da Eurocopa ao lado da Alemanha. Outras três seleções serão definidas através dos playoffs, totalizando 24 seleções.

Os playoffs serão definidos através da Liga das Nações da UEFA. 12 equipes serão selecionadas para as disputas de acordo com seu desempenho. Os vencedores das Ligas A, B e C serão nomeados, mas serão substituídos pela próxima melhor equipe caso já estejam com vaga garantida.

Confira os grupos da fase de qualificação do Eurocopa 2024:

Grupo A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

Grupo B: Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia, Gibraltar

Grupo C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte, Malta

Grupo D: Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia, Letónia

Grupo E: Polónia, Chéquia, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo F: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estónia

Grupo G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

Grupo H: Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, San Marino

Grupo I: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia, Andorra

Group J: Portugal, Bósnia e Herzegovina, Islândia,? Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein