Paraná Pesquisas mostra 50% para Bolsonaro e 40% para Lula em SP

09/10/2022 | 09:29



Levantamento feito pelo Instituto Parná Pesquisas entre os dias 4 e 6 de outubro mostra a liderança em São Paulo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, com 50,5% das intenções de voto, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 39,8% na pesquisa. Disseram não saber somou 4% e disseram que votarão nulo ou em branco 5,6%.

Considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro registra 55,9% e Lula foi citado 44,1%. No primeiro turno, o atual chefe do Executivo recebeu 12,2 milhões dos eleitores paulistas, o equivalente a 47,71% dos votos. Lula ficou com 10,5 milhões, correspondente a 40,9%.

Bolsonaro obteve 54,7% das citações entre homens e 46,8% entre mulheres. Lula teve 37,6% do público masculino e 41,8% do feminino.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.810 eleitores em 75 municípios do Estado. Com margem de 2,4 pontos percentuais, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob número BR-01901/2022.