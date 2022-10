Maíra Cardi fala sobre a separação em seus Stories e desmente boatos: As pessoas querem engajamento

08/10/2022 | 14:10



Na última sexta-feira, dia 7, Maíra Cardi decidiu se manifestar sobre as suposições levantadas sobre o término de seu relacionamento com Arthur Aguiar. A coach começou a série de Stories em tom de brincadeira mostrando que tem muitos boletos para pagar e se quem estava falando tanto dela não queria ajudar:

- Eu quero saber dos boletos. Tem um boleto, aí, para eles pagarem? Eu quero que vocês me ajudem a pagar esse boleto. A gente pode fazer um arrasta pra cima, inclusive, quer ficar compadecido a pagar esse boleto, que ele está vencendo.

Depois os vídeo tomaram um tom mais sério e Maíra decidiu comentar sobre as notícias que envolveram seu nome recentemente, explicando que não tem sido um momento fácil:

- Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: Nossa, como é difícil e dolorido separar. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma historia.

A ex de Arthur Aguiar também criticou as pessoas que estão querendo saber tudo sobre a história e só estão a acompanhando agora, para entender a separação:

- E como diz o Arthur: que loucura com doideira. Que dia. Hoje foi um dia muito difícil pra mim, tive que lidar com todos os problemas, de distantes e mais variadas caixas, distantes assuntos, das mais variadas perversidades, é muito triste saber q em um momento tão triste como este, as pessoas querem like, as pessoas querem engajamento. Elas tripudiam em cima do que não está fácil. Vi várias notícias, várias mentiras, e eu não ia dizer nada, porque não sabia nem por onde começar. Mesmo de que maneira rasa, se eu não me pronunciar, isso não vai parar, porque as pessoas vão se alimentar de mentiras.