Jogos da Terceira Idade se encerram hoje

Pedro Lopes

Especial para o Diário



08/10/2022 | 11:20



O 1º Jotiscs (Jogos da Terceira Idade de São Caetano do Sul) chega ao fim hoje com a competição de natação, a partir das 9h, no Conjunto Aquático Carlos Antônio Biazotto. A entrada para o último dia de evento é gratuita.

Os Jogos da Terceira Idade tiveram 800 atletas de sete cidades: São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e da Capital. A competição reuniu 17 modalidades, que são atletismo, bocha, buraco, dança, damas, dominó, malha, natação, pesca, tênis de mesa, tênis de campo, tranca, truco, vôlei adaptado, sinuca coreografia, dança de salão e xadrez.

O Jotiscs busca levar um aprendizado para todos que vivenciam as competições. Moradora do Bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano, Cristina Aloe Prilip, de 60 anos, comenta sobre o seu desempenho na competição.

“Ganhei minha medalhinha de bronze no xadrez e ainda vou disputar no tênis de mesa e na natação. Mas o mais importante é conhecer pessoas novas, rever amigos de outras cidades e praticar esporte, seja lá qual for a modalidade”, afirma.

Ela ainda convoca outras pessoas da terceira idade, como um incentivo para que pratiquem atividades físicas.

“Venham fazer esporte ou qualquer atividade física que seu corpo permitir. São Caetano é uma cidade que oferece muitas e excelentes opções de clubes e centros da Terceira Idade, com profissionais capacitados que cuidam para que a gente tenha uma velhice saudável e prazerosa”, conclui.