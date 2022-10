Vôlei São Caetano busca se recuperar

Pedro Lopes

08/10/2022



O Energis 8 São Caetano volta a entrar em quadra hoje, às 21h30. A equipe vai até Bauru para o jogo de volta das semifinais dos playoffs do Campeonato Paulista, contra o time do Sesi Vôlei Bauru. No primeiro jogo, as meninas do Grande ABC foram derrotadas por 3 sets a 0, e agora buscam vencer o confronto para ter uma chance de chegar na final.

O time de São Caetano fez uma boa fase de qualificação na Divisão Especial do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2022. Em 7 jogos venceu 4 partidas, sofreu 3 derrotas, somou 12 pontos e ficou numa excelente quarta posição, entre os melhores do forte vôlei de São Paulo. O Paulista também faz parte do calendário de preparação da Energis 8 São Caetano (que foi a campeã da Superliga B) para a Superliga 2022-23, que começa em novembro.

Para o treinador Fernando Gomes “essa classificação para os playoffs foi bem importante porque já há algum tempo a equipe de São Caetano não tinha essa oportunidade, vamos enfrentar uma equipe que está invicta no campeonato, cotada para estar numa semifinal e final de uma Superliga”, disse.

Ele ainda garante que “nós chegamos para a partida preparados, sabemos da dificuldade de jogar em Bauru. A equipe vai tentar surpreender, temos isso como uma expectativa também, pensando sempre em fazer nosso melhor para sair com o resultado positivo”, concluiu o comandante.

A partida terá a transmissão do canal de TV por assinatura Sportv.