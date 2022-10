Isabel Teixeira revela que fez homenagem para Lima Duarte no último capítulo de Pantanal

08/10/2022 | 10:11



Todo mundo sabe que Pantanal fez o maior sucesso desde o primeiro capítulo que foi ao ar pela Rede Globo e na noite da última sexta-feira, dia 7, o último capítulo da novela aconteceu e claro, as redes sociais ficaram simplesmente enlouquecidas com isso.

Isabel Teixeira protagonizou a Maria Bruaca em Pantanal e na manhã deste sábado, dia 8, a atriz marcou presença para uma entrevista no É De Casa, e falou sobre a sua personagem e deu detalhes de uma homenagem que fez para Lima Duarte.

- O aprendizado do desapego, desapegar da cena, dos textos, do papel, foi um exercício durante esse ano todo. E isso tá sendo diferente para mim porque é uma coisa nova. Quando abri minha rede social hoje foi lindo porque aconteceu um luto coletivo lindo. Mas com a chegada da tecnologia as pessoas podem reviver essa saudade.eu coloquei as pulseiras que são minhas para despedir da personagem. Todo mundo sabia que aquilo era meu e deixaram. Botei um batom vermelho para a cena do casamento, começamos a fazer a cena e não tinha texto? me empolguei na hora de brindar e balancei bastante as mãos porque foi uma homenagem ao Lima Duarte. Falei para o Silverio, fiz isso aqui e na hora que eu vi que foi ao ar e colocaram a sonoplastia que tinha alguém da equipe que é familiar de Lima que tava em Roque Santeiro. Eu acho ele genial, preciosidade de tudo o que ele faz com a mão.

Os apresentadores questionaram o que Maria Bruaca trouxe para a vida da artista.

- Um eu observador consciente agora. Eu aprendi desde pequena, mas veio em uma conjuntura diferente porque nossos mundo tá mudando muito, o jeito de viver, as aberturas que a gente está tendo, linguagem que está mudando. Eu estou com o eu observadora se pergunta se a situação é boa para mim. E o tempo porque ela demora a novela inteira para compreender o que aconteceu com ela.

Isabel Teixeira revelou que não vai tirar férias após o término da novela, mas que precisa de um tempinho para se entender até aceitar um novo papel.

- O que me move é o desejo, é o norte da minha vida por isso que eu tenho essa hiperatividade. Tenho desejo de trabalhar com o Tony Ramos ainda. Eu preciso de um tempo para voltar para a base agora, convite já tenho, mas não vou tirar férias porque eu sou escritora de diário. Eu só preciso de um tempo para me escutar e decidir, só isso.