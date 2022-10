Kanye West é criticado por possivelmente chamar movimento Black Lives Matter de farsa

04/10/2022 | 13:11



Já acostumado em gerar polêmicas, Kanye West decidiu que queria mais duas para a sua longa lista. O rapper decidiu aparecer no desfile surpresa da Yeezy em Paris com uma camiseta pra lá de polêmica.

Nas costas o slogan White Lives Matter [Vidas Brancas Importam] foi o que chamou a atenção do público. Mas ele não foi o único que estava usando o look, segundo o Daily Mail, outros modelos contratados de sua marca também desfilaram com a frase impressa nas costas.

O movimento é uma resposta ao Black Lives Matter, que foi fundado em 2013 após o tiroteio que matou Tayvon Martin, um jovem negro. O artista de 45 anos de idade ainda posou ao lado de Candace Owens, que estava vestindo uma versão branca da camiseta.

E claro que a internet não deixou a atitude passar em branco. Nas redes sociais os fãs se revoltaram com o posicionamento de Kanye e dispararam seus comentários:

Ca***ho, o Kanye West foi babaca agora, hein?!

A decisão do Kanye West de usar a camiseta [escrito] Vidas Brancas Importam é nojenta, perigosa e irresponsável. Alguns de vocês vão correr para defender ele. Vocês deveriam se perguntar o porquê...

Tenho para mim que os fãs do Kanye West são tudo lunáticos como ele. Negacionistas demais. O cara claramente apoiando o movimento anti Black Lives Matter, e eles metendo: crítica social que só os inteligentes entenderão

Kanye West seu nojento.

Mas não parou por aí! Em seus Stories o cantor ainda publicou uma frase bastante polêmica, reiterando a ideia de que acredita que o movimento contra o racismo não seja importante:

Todo mundo sabe que o Black Lives Matter era uma farsa. Agora acabou. De nada.