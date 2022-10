Sandro Renato Maskio



04/10/2022 | 12:06



Entre agosto e outubro deste ano o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está realizando a árdua tarefa de coletar informações de todos os domicílios brasileiros com objetivo de traçar o perfil socioeconômico da sociedade brasileira. Possivelmente alguns leitores já receberam a visita do recenseador do IBGE e responderam ao questionário. Qual é a importância do Censo para as nossas vidas? Ou melhor, como as informações obtidas podem se refletir na nossa vida ou dia-dia? Estas são questões importantes a serem desvendadas, tendo em vista que todas as famílias são parte integrante do Censo.

Diferentemente do que alguns acreditam, o objetivo do Censo não é fornecer informações ao Estado para que, de alguma forma, patrulhe a vida de sua família. A finalidade é obter informações que permitam avaliar as condições sociais e econômicas das famílias brasileiras para além da simples contagem da população ou do número de domicílios. Mas sim conseguir trazer informações que permitam avaliar as condições de vida da sociedade, em especial suas principais carências.

Por exemplo, avaliar as mudanças na composição demográfica do País, nas condições habitacionais, no acesso ao sistema de educação no processo de formação profissional, na composição social por faixa de renda, no padrão de moradia e da estrutura urbana de seu entorno, entre diversos outros fatores.

Todas estas informações são posteriormente disponibilizadas não apenas para o recorte nacional, ou estadual. As informações são disponibilizadas por município e por setores censitários, que são divisões de área, dentro dos limites do município, que relacionam número de domicílios à sua dimensão espacial de forma a possibilitar o levantamento de informações pelo recenseador. Pensando na região metropolitana, e especificamente no Grande ABC, em geral cada bairro contempla alguns setores censitários.

Na medida em que, na fase de planeamento do Censo, os municípios consigam integrar o limite dos setores de coleta de dados aos limites de bairro, os municípios conseguirão obter informações por bairro. E por que isso é importante? Porque para o bom planejamento das políticas públicas, é necessário ter informações que possibilitem uma avaliação rica e eficaz sobre a realidade socioeconômica das famílias. Não raras vezes são muito diferentes entre os diferentes bairros em um mesmo município.

Necessidades do seu bairro

Em qual bairro há maior demanda por vagas de escola? Onde há maior demanda por estrutura de saneamento básico no município? O ritmo de envelhecimento da população tem seguido o mesmo padrão em todos os bairros? Estas e outras questões podem ser respondidas com maior assertividade a partir das informações coletadas pelo Censo.

Além disso, a comparação das informações entre os Censos pode nos trazer elementos para realizar algumas projeções, especialmente para os períodos intercensitários, que normalmente é de dez anos. Visto isso, é inquestionável a importância das informações captadas pelo Censo para o planejamento de políticas públicas, sejam em níveis nacional, estadual, municipal, ou para espaços ainda mais específicos.

Contudo, o efeito direto das informações censitárias sobre o dia a dia de cada cidadão depende da capacidade técnica dos gestores públicos para avaliar, interpretar e estabelecer as devidas conexões socioeconômicas para elaboração de políticas públicas, que tenderão a ter maior grau de assertividade.

Não deixem de colaborar. Afinal de contas, todos estamos pagando pela realização do Censo. Cabe a nós contribuir para maximizar o aproveitamento deste esforço.