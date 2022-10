Técnico do Guarani exalta elenco por reação na reta final da Série B

04/10/2022 | 09:42



O Guarani encaminhou a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao conquistar a quarta vitória na última segunda-feira - 1 a 0 sobre o Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O técnico Mozart enalteceu o elenco pela reação na reta final do campeonato.

"O que foi primordial é a atitude dos jogadores. Claro, há nossa parcela de contribuição. Mas, sem os jogadores, a gente fica impotente. Tem a organização do clube, o trabalho da diretoria. Nós sabíamos que o trabalho estava sendo feito. Agora, estamos colhendo os frutos desse trabalho. Ainda bem que conseguimos reagir no momento certo", comemorou Mozart.

A 32ª rodada da Série B tem continuidade nesta terça-feira e será finalizada na quarta. Neste momento, o Guarani é o 12º colocado, com 41 pontos, a seis do CSA, que abre a zona de rebaixamento. O time alagoano visita o Grêmio, em Porto Alegre.

O próximo jogo do Guarani será no sábado, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Apesar do adversário estar brigando por uma vaga no G-4 e ter a segunda melhor campanha do segundo turno, atrás apenas do campeão do Cruzeiro, Mozart não deixa de sonhar com um bom resultado.

"Hoje, nós temos uma identidade, uma forma definida de jogar. Teremos um jogo duro contra o Ituano, mas estamos em um bom momento. Temos que aproveitar isso. Tenho sempre muita confiança de que podemos ganhar de qualquer adversário, em qualquer estádio, graças ao que os jogadores estão fazendo", afirmou o treinador.

Depois do Ituano, o Guarani enfrenta CRB (casa), Cruzeiro (fora), Bahia (fora) e Chapecoense (casa).