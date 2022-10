MPF tem 13 vagas para procurador da República

Da Redação



As inscrições para o 30º concurso público para procurador da República seguem até 19 de outubro. A seleção oferece 13 vagas para o cargo, sendo 10% reservadas a pessoas com deficiência, 20% a pessoas negras e 5% a pessoas indígenas.

Tanto o número de vagas quanto as localidades de lotação dos aprovados, que foram indicadas no edital, estão sujeitos a mudanças em virtude da nomeação de candidatos aprovados em certames anteriores e em decorrência das demais movimentações da carreira. O subsídio inicial é de R$ 33,6 mil.

A inscrição preliminar será realizada exclusivamente pelo sistema de inscrição on-line do concurso,como fornecimentode senha pessoal, no htp:/ww. mpf.mp.br/concursos/concursos/procuradores e só será confirmadaapóso pagamentoda taxa de inscrição, no valor de R$ 250.Aprova objetivaestáprevista para 27 de novembro. Já os exames subjetivos devem ocorrer de 11 a 14 de março de 2023 e a etapa dos exames orais entre 3 e 7 de julho.

Conforme o cronograma, o resultado final deve ser divulgado em 16 de agosto de 2023.