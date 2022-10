Inscrições para o Desafio de Redação são prorrogadas até o próximo dia 7

Lara Delon

Especial para o Diário



04/10/2022 | 09:17



O Desafio de Redação do Diário do Grande ABC prorrogou o prazo de inscrições das escolas para o dia 7 de outubro. As instituições deverão entregar os textos dos alunos até o dia 21 deste mês. Segundo a equipe de publicidade do Diário, o motivo da prorrogação ocorreu por causa dos planejamentos escolares e as eleições, que ocorreram ontem e, agora, no dia 30, no segundo turno.

O tema deste ano é Resgate da cidadania se faz com solidariedade e empatia, e o formulário de inscrição para quem quiser participar está disponível no site do Diário.

Os participantes do concurso literário precisam estar matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, EJA, curso técnico e telessala de escolas municipais, estaduais e privadas do Grande ABC.

Além destes, professores e moradores da região que possuem ensino superior completo também poderão participar do desafio.

Todas as categorias inscritas no concurso são realizadas em formato presencial, por meio de folhas oficiais de redação enviadas para as escolas participantes, exceto para os membros da comunidade, que podem fazer a prova em formato on-line, também pelo site do Diário.

Os prêmios oferecidos são para o 1°e 2º lugares de todas as categorias: notebooks, televisões, tablets e uma bolsa de estudo integral para graduação e pós-graduação na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Além desta premiação, a escola que tiver mais alunos inscritos no desafio ganhará R$ 3 mil para ser usado conforme necessidades da instituição.

Os resultados serão divulgados em evento realizado no auditório da universidade e será transmitido em programa especial pelo Facebook DGABCTV. O Desafio de Redação é realizado pelo Diário e pela USCS e tem patrocínio do Vale dos Pinheirais.