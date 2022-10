Roteadores: HUAWEI WiFi Mesh 3 chega ao mercado com promoção

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



04/10/2022 | 08:55



Chegou ao mercado brasileiro o HUAWEI WiFi Mesh 3. Com isso, a empresa expande seu portfólio de roteadores com tecnologia mesh no país.

Lançado em pacotes de uma ou duas unidades, o novo roteador de malha inteligente da Huawei oferece Wi-Fi 6 Plus com velocidade de até 3000 MBPs.

O HUAWEI WiFi Mesh 3 promove ainda conexão com 250 dispositivos simultaneamente e área de cobertura de até 200 m² – com dois pareados o alcance sobe para 400 m² e com três chega a 600 m².

Suportando AX3000 de banda dupla, o HUAWEI WiFi Mesh 3 possui oito fluxos para velocidades extremas de até 3.000 Mbps. O novo roteador mesh inteligente também suporta HarmonyOS Mesh+, tecnologia da Huawei, que traz gama de soluções de rede para garantir o melhor desempenho Wi-Fi 6 Plus para todos os usuários.

De acordo com a fabricante, a configuração do roteador na rede doméstica é simples e requer poucas etapas. A funcionalidade de Conexão com um Toque permite o pareamento com celulares com um único toque², trazendo conveniência e praticidade para os consumidores.

Para gerenciamento de rede, os usuários podem aproveitar as ferramentas disponíveis no aplicativo HUAWEI AI Life App para visualizar a cobertura e realizar um autodiagnóstico de problemas de rede. Privacidade e segurança são protegidas pelo HUAWEI HomeSec, solução de segurança abrangente que suporta os mais recentes padrões de criptografia para defender os usuários de ataques.

HUAWEI WiFi Mesh 3: Conexão

O novo roteador Wi-Fi 6 Plus da HUAWEI foi projetado para fornecer cobertura em toda a casa, mesmo para residências grandes. O HUAWEI WiFi Mesh 3 é compatível com o AX3000 de banda dupla, trazendo conexão de 5GHz com velocidade de transmissão de dados de até 2.402Mbps e o canal de 2,4GHz para velocidades de até 574Mbps¹ Combinando ambos, o dispositivo suporta velocidades de até 3.000 Mbps, sendo suficiente para satisfazer até mesmo alguns dos casos mais exigentes de uso doméstico.

O HUAWEI WiFi Mesh 3 é equipado com quatro amplificadores de sinal de alta performance, cada um dedicado ao processamento de uma faixa de frequência específica permitindo que uma única unidade forneça cobertura Wi-Fi para até 200 m².

Também é possível conectar três roteadores inteligentes para formar uma rede mesh com cobertura de sinal para uma área de 600 m². Projetado para residências grandes, o HUAWEI WiFi Mesh 3 pode suportar até 250 dispositivos conectados simultaneamente.

Rede mesh

Entre os recursos inteligentes do HUAWEI WiFi Mesh 3, se destacam o HarmonyOS Mesh+, tecnologia da Huawei que potencializa o sinal dos roteadores da marca que estão pareados ao estabelecer uma rede unificada e coordenada. A Super Rede de Banda Dupla combina ambos os canais para formar uma sobreposição de conexão, permitindo que os usuários aproveitem todo o potencial da alta velocidade teórica, maximizando e ampliando a largura de banda e a taxa de transferência.

O HarmonyOS Mesh+ também apresenta o Roaming Super Contínuo, que suporta oito tecnologias de roaming para manter a latência de alternância tão baixa quanto 50ms, otimizando a transição entre pontos de conexão, o que resulta em uma experiência mais consistente quando os usuários se movimentam pela casa com seus dispositivos conectados, sem sacrificar a qualidade da rede.

O roteador também suporta balanceamento de carga para desviar o tráfego no canal de alta velocidade para outras faixas de frequência, evitando o congestionamento da rede.

Configuração e gerenciamento

De acordo com a fabricante, o HUAWEI WiFi Mesh 3 evita dor de cabeça na instalação e configuração já que não exige conhecimentos técnicos na hora de colocar a rede online. Os usuários precisam apenas conectar o roteador na tomada e seguir as instruções no aplicativo HUAWEI AI Life App para configurar suas redes domésticas.

O HUAWEI WiFi Mesh 3 também vem com três portas Gigabit WAN/LAN adaptáveis, que diferenciam automaticamente os dois cabos, fazendo com que os usuários possam conectar seus cabos WAN e LAN Ethernet em qualquer uma das entradas.

O roteador também facilita o pareamento com smartphones ao suportar NFC, permitindo que os usuários se conectem simplesmente tocando o smartphone no roteador, desde que o celular se encaixe nas especificações.

A funcionalidade de Conexão por um Toque é especialmente útil na hora de receber visitas, já que permite o acesso ao Wi-Fi sem precisar compartilhar a senha.

O aplicativo HUAWEI AI Life App oferece suporte à uma ampla variedade de ferramentas de gerenciamento de rede, como o Diagnóstico Inteligente que mostra o status do wi-fi nos dispositivos conectados e detecta problema de conexões, sugerindo possíveis soluções para otimizar a rede doméstica.

Com o Mapa de Calor, os usuários conseguem visualizar a cobertura de rede, ajudando-os a planejar o posicionamento corretamente os roteadores, entender os melhores lugares para cada dispositivo e evitar pontos cegos da rede.

Com o HUAWEI AI Life App, os usuários também podem acessar a lista completa de dispositivos conectados ao roteador, permitindo que desconectem aparelhos indesejados ou não identificados e os pais também podem utilizar o Controle Parental para definir limites de tempo e restrições de conteúdo para seus filhos.

Segurança e privacidade

O HUAWEI WiFi Mesh 3 promove a segurança e privacidade de todos os dispositivos conectados, graças à tecnologia HUAWEI HomeSec, que previne ataques maliciosos e vírus por meio de poderosos algoritmos contra ataques de força bruta e do LAN Firewall. Seu conjunto de recursos de segurança também adota o mais recente padrão de autenticação e criptografia WPA3 para oferecer proteção adicional aos dispositivos conectados.

Disponibilidade

O HUAWEI WiFi Mesh 3 já é encontrado nos revendedores oficiais e e-commerce parceiros da Huawei.

O pacote com uma unidade tem um preço sugerido a partir de R$ 799. Na promoção de lançamento da Amazon, o preço sugerido será de R$ 749,00 até 12 de outubro. Já o combo de duas unidades tem um preço sugerido a partir de R$ 1.299 nos revendedores oficiais. Na promoção de Amazon, o preço sugerido fica por R$ 1.099 até 12 de outubro de 2022.