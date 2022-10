Agatha Moreira fala sobre relacionamento aberto e cortes em cenas de sexo em Verdades secretas 2

03/10/2022 | 15:10



Após sucesso na plataforma Globoplay, a série Verdades Secretas 2 começará a ser exibida no canal da Globo na próxima terça-feira, dia 4. A versão para a TV aberta será diferente da apresentada no streaming, censurando diversas sequências de sexo contidas na trama. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz Agatha Moreira, que vive a personagem Giovanna, falou sobre os cortes nas cenas sensuais e polêmicas

- Bastante coisa a gente gravou em dobro por conta disso, para fazer duas versões. E também sabíamos que haveria cortes. Eu acho que a gente tem algumas leis na TV aberta que são superpertinentes [sobre classificação indicativa] e que temos que respeitar. Não é uma questão de o público gostar ou não. Lei é lei. Temos que ficar dentro do que é legal, explicou.

E continua:

- Não tem como agradar todo mundo. Algumas pessoas vão reclamar por certas coisas; outras falarão de motivos. Não tenho certeza, mas acho que a novela deve ficar um pouco menor. Isso pode ser bom para atrair, porque os episódios vão ter mais ganchos, serão mais dinâmicos. Acredito que nenhum corte vai comprometer a dramaturgia em si

Ao ser perguntada sobre um excesso de cenas picantes, Agatha defende o ponto de que tudo o que foi gravado fazia parte da construção de Giovanna.

- Não sinto que fiz nada que fosse gratuito. Cada cena estava incluída na minha dramaturgia, na curva da personagem. É como ela é, uma personagem intensa, que choca, pontuou ela.

Há um relacionamento aberto na novela, onde a personagem de Agatha está envolvida com Angel, interpretada por Camila Queiroz, e com Cristiano, feito por Rômulo Estrela. Ao ser perguntada sobre já ter vivido uma relação aberta, Agatha abre o jogo com humor:

- Já vivi um relacionamento aberto daqueles que só ele sabia. Viveu sozinho. Eu não estava sabendo. Acho que todo mundo já viveu.

Os capítulos do programa exibidos na nova versão terão menos cenas de sexo e, por isso, menos episódios. Apesar de serem 50 episódios da série na íntegra, 24 capítulos serão mostrados em TV aberta.

A exibição será até 11 de novembro, de terça a sexta - em horários diferentes. Às terças e quartas, começará depois de meia-noite. Já às quintas e sextas, a pegação de Angel e Giovanna será transmitida antes da meia-noite, com tendência de sequências mais leves.