Operação de segurança das Eleições registra 97 compras de voto e 8 bocas de urna

02/10/2022 | 10:06



O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou, no primeiro balanço geral da Operação Eleições 2022 divulgado neste domingo, 2, que foram registradas, até 8h35, 97 ocorrências de compra de voto - a maior parte (19) no Amapá, seguido de Roraima (17). Também foram registrados oito casos de boca de urna. A votação do primeiro turno começou às 8h (horário de Brasília) em todo o Brasil.

Também foram identificadas 7 ocorrências de transporte ilegal de eleitores e nenhuma violação ao sigilo do voto.

Segundo o MJSP, cerca de 500 mil agentes estão mobilizados nos 26 estados e no Distrito Federal para garantir a segurança no pleito. Também há 70 mil viaturas, 3 aeronaves e 9 embarcações de prontidão.

A operação é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do MJSP.