Após turno paralisado, negociação prossegue

Da Redação



02/10/2022 | 00:01



Funcionários de logística da Mercedes-Benz paralisaram, na terça-feira, o turno da manhã como resposta às 3.600 demissões anunciadas pela fábrica de São Bernardo no início de setembro. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa marcaram nova reunião para esta quarta-feira.

A montadora, que está em negociação com o sindicato, chamou fornecedores para iniciar estudos de viabilidade da terceirização das operações da empresa. As áreas afetadas por esse processo são logística, manutenção, ferramentaria, laboratório, fabricação e montagem de eixo dianteiro e transmissão média. Os trabalhadores também se manifestaram contra a proposta de PDV (Plano de Demissão Voluntária) de 10 salários.

“A atitude da empresa não foi respeitosa, uma negociação pressupõe achar caminhos. Agora vai depender muito da nossa união, organização e disposição”, disse o diretor executivo do sindicato, Aroaldo Oliveira da Silva.

Os 361 trabalhadores com contrato que terminam na próxima segunda-feira participaram de plenária no Sindicato. As negociações com a Mercedes continuam.