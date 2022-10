Agência apresenta SP a estrangeiros como ‘terceira maior economia da América Latina’

Da Redação



02/10/2022 | 00:01



Um guia para investidores e empresas estrangeiras que querem fazer negócios no estado de São Paulo. Esta é a ideia desenvolvida pela InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade). O documento “Doing Bussiness em São Paulo” (“Fazendo Negócios em São Paulo”) está disponível para download no site da InvestSP gratuitamente. Com versões em inglês e alemão, o relatório aborda temas como legislação, compliance, proteção de dados, meio ambiente, tributação, abertura de empresas, mercado de trabalho, logística, representação comercial e economia digital. Além de apresentar as características e os principais atrativos do estado de São Paulo, descrito como “o hub de negócios da América Latina”, “o melhor lugar para fazer negócios no Continente” e “a terceira maior economia da América Latina, atrás apenas de Brasil e México”.



“Mercado consumidor gigante”

O documento foi elaborado pelo escritório da agência na Europa, localizado em Munique, na Alemanha, em parceria com os escritórios Stüssi-Neves Advogados e Opice Blum, a consultoria Deloitte e a agência White Communications. O objetivo é atrair, facilitar e apoiar investimentos estrangeiros no estado, o que contribui para promover a inovação e gerar emprego e renda. “São Paulo tem as melhores estradas, o maior porto e os maiores aeroportos do Brasil, além de mão de obra qualificada, universidades de ponta, centros de pesquisa, energia limpa e um mercado consumidor gigante, de mais de 40 milhões de pessoas”.

Rede de farmácias investe

Maior rede de farmácias do Brasil, o Grupo RaiaDrogasil expandiu suas atividades e superou, em 2022, a marca de 20 mil funcionários no estado de São Paulo. Ela chegou a 1.127 filiais com as bandeiras Raia e Drogasil em território paulista, além da matriz da empresa, na Zona Oeste da Capital, e dos três centros de distribuição, em Guarulhos, Ribeirão Preto e Embu das Artes. Boa parte desses profissionais são jovens com idade entre 18 e 24 anos, que estão no primeiro emprego. Criado em 2011, o Grupo RaiaDrogasil é fruto da fusão de duas empresas paulistas: Droga Raia, fundada em 1.905 em Araraquara, e Drogasil, fundada em 1.935 na Capital. Hoje, ele está presente em todos os estados brasileiros, com cerca de 2,6 mil unidades, mas concentra 45% das operações em São Paulo.

Hyundai em Piracicaba

A montadora sul-coreana Hyundai inaugurou nesta terça-feira (20), sua primeira fábrica de motores na América Latina. A unidade fica em Piracicaba. Foram investidos R$ 500 milhões na nova linha de produção, que gerou 256 empregos, ocupa uma área de 17 mil m² e terá capacidade para fabricar pelo menos 70 mil motores por ano.

Robô na produção

Esta é a primeira fábrica da Hyundai no mundo a introduzir o AMR – um Robô Móvel Autônomo, na sigla em português, que otimiza o transporte de peças dentro dos processos de fabricação. Esse recurso reduz em 50% o espaço necessário para as peças na linha de produção, graças a um sistema completamente integrado que dispensa a necessidade de acúmulo de itens estocados nos setores. Também proporciona melhor flexibilização da linha para a produção de novos produtos, uma vez que o abastecimento se adapta automaticamente às necessidades programadas.



Região metropolitana

A região de Piracicaba/Campinas é considerada um dos principais polos industriais do estado de São Paulo e do Brasil. Entre os atrativos para as empresas estão logística privilegiada, com fácil acesso a rodovias importantes, ao Rodoanel e ao aeroporto de Viracopos; oferta de mão de obra qualificada, com universidades e uma ampla rede de ensino técnico e tecnológico; e apoio à inovação, com diversos hubs e centros de pesquisa.





Inauguração

Inaugurada fábrica de formulações de microbiológicos em Charqueada, para controle biológico de lavouras (biodefensifvos). A nova unidade da Koppert Biological Systems (líder mundial do setor) teve investimentos de R$ 70 milhões, com geração de 70 empregos diretos. A expectativa da empresa para este ano é faturar R$ 800 milhões, o que representa o dobro do faturamento do ano passado.

No Vale do Paraíba

- A Nestlé concluiu a etapa de implementação do 5G SA em sua fábrica de Caçapava. Segundo a empresa, é a primeira vez que a tecnologia de última geração está sendo aplicada para a Indústria 4.0 na América Latina.

- A Edrone, especializada em assessoria e automação de marketing para e-commerce, instalou sua sede no Brasil em São José dos Campos.





Rota da Cerveja em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí vai lançar a Rota da Cerveja Artesanal para incentivar o empreendedorismo de produtores de cerveja artesanal do município. O primeiro passo é mapear os atrativos para essa nova rota. Inicialmente estão sendo cadastradas as cervejarias artesanais com fábrica própria, cervejarias ciganas, brew pubs, bares de cervejas artesanais e lojas de insumos para produção.

Polo da Cerveja em Sorocaba

De acordo com o Anuário da Cerveja de 2021, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Sorocaba ocupa o sétimo lugar no ranking com o maior número de cervejarias do Brasil. O levantamento indica que existem 1.549 estabelecimentos do tipo no país, sendo que 17 deles estão localizados somente no município. O número de cervejarias registradas no Brasil cresceu 12% em 2021, na comparação com o ano anterior. Nesse ranking, que engloba 672 municípios, Sorocaba ficou à frente de outras cidades de igual ou maior porte, como Rio de Janeiro (17), Ribeirão Preto (13), Joinville (12), Petrópolis (12), Campinas (10), entre outras.