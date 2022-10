Gabriel Jesus decide clássico com Tottenham e Arsenal se mantém na liderança

01/10/2022 | 10:33



O Arsenal continua a todo vapor neste início de Campeonato Inglês e conquistou a primeira vitória em clássicos na temporada na manhã deste sábado. Jogando diante do Tottenham no Emirates Stadium, em Londres, o time da casa venceu pelo placar de 3 a 1 em mais um jogo com importante participação de jogadores brasileiros. Gabriel Jesus marcou o segundo gol do Arsenal e Emerson Royal foi expulso pelo Tottenham. O duelo foi válido pela oitava rodada do torneio.

O triunfo garante o Arsenal na liderança da competição por mais uma rodada, com 21 pontos. O Tottenham, que tinha possibilidade de assumir a primeira colocação, segue com 17 pontos, em terceiro, atrás do Manchester City, que tem os mesmos 17 pontos e ainda joga na rodada.

Os rivais de Londres fizeram um grande primeiro tempo na manhã deste sábado. O Tottenham teve uma ótima chance com Richarlison nos primeiros minutos, mas o Arsenal conseguiu responder na mesma moeda. No momento em que era melhor em campo, o time de Mike Arteta aproveitou para abrir o placar. Bem White passou para Thomas Partey acertar um lindo chute da entrada da área aos 20 minutos. O ganês acertou o ângulo de Lloris e fez 1 a 0.

O empate do Tottenham veio aos 31 minutos, com o atacante Harry Kane chamando a responsabilidade em cobrança de pênalti certeira. No fim do primeiro tempo, Gabriel Jesus fez fila na defesa do Tottenham e quase marcou para o Arsenal, mas Ramsdale defendeu.

Aos 4 minutos, a zaga do Tottenham bobeou e o Arsenal voltou a ficar na frente do placar com Gabriel Jesus. Saka finalizou para defesa de Lloris, mas o goleiro e o zagueiro Romero se enrolaram na hora de afastar o rebote e o atacante brasileiro pressionou para empurrar para o fundo das redes.

Se de um lado o brasileiro Gabriel Jesus brilhava, do outro Emerson Royal fez um desastre. O lateral foi expulso com cartão vermelho direto quando cometeu falta dura no compatriota Gabriel Martinelli, que estava em seu campo de defesa.

Antes mesmo que Antonio Conte pudesse fazer alterações no time, o Arsenal aproveitou a vantagem numérica e fez 3 a 1 logo depois, aos 22 minutos. Após jogada bem trabalhada, Xhaka teve muito espaço para finalizar rasteiro e ampliar o marcador no Emirates Stadium. Com desvantagem em campo, o Tottenham pouco ameaçou o rival no trecho final do jogo e o 3 a 1 permaneceu no placar.

O Arsenal volta a campo no meio da próxima pela Liga Europa para enfrentar o Bodo/Glimt e terá um novo clássico pela frente no próximo fim de semana, contra o Liverpool. Já o Tottenham joga pela Liga dos Campeões contra o Eintracht Frankfurt. Pelo Campeonato Inglês, o time de Antonio Conte tentará a recuperação contra o Brighton & Hove Albion.