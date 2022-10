Expresso da CPTM continua suspenso até o fim de outubro

Lara Delon

Especial para o Diário



01/10/2022 | 10:17



O Expresso Linha 10-Turquesa (que atende as estações Santo André e São Caetano, no Grande ABC, e Tamanduateí, na Capital, nos horários de pico dos dias úteis) continua suspenso até dia 24 de outubro. Desde a última atualização divulgada pelo Diário, no dia 13 de setembro, o retorno deste serviço estava previsto para voltar nesta segunda-feira (3).



De acordo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no entanto, a paralisação prossegue por causa das obras de modernização da estação São Caetano. A CPTM promete que será entregue, até o fim do ano, a montagem das estruturas de uma passarela metálica, com elevador, para dar acessibilidade aos passageiros.



A companhia paulista afirma que será mantida a estratégia operacional que altera a circulação dos trens que seguem pela Linha 10-Turquesa sentido Rio Grande da Serra, até dia 24 deste mês. Dessa forma, o uso da plataforma 2 da estação Prefeito Saladino continuará interditado. Também seguirá a orientação do uso da plataforma 1 da estação Utinga, para os trens que seguem em direção a Jundiaí.



Por isso, os passageiros que seguem sentido Rio Grande da Serra e desejam desembarcar na estação Prefeito Saladino, devem se encaminhar até a estação Santo André e retornar. Já para quem está seguindo sentido Jundiaí e quer desembarcar na estação Utinga, precisará se dirigir até a estação São Caetano e retornar.



"As respectivas interdições nas plataformas destas estações são necessárias para que as obras permaneçam ocorrendo de forma segura para passageiros e profissionais", afirma a asesoria de imprensa da CPTM. As obras de modernização da estação ferroviária Rio Grande da Serra, que fará integração com o terminal municipal de ônibus, ainda estão em projeto. Capuava, Prefeito Saladino e Utinga seguem interditadas até final do ano.