Após festa em A Fazenda, madrugada é marcada por peão tentando desistir, choro e discussão. Confira tudo que rolou

01/10/2022 | 10:10



Eita! A madrugada foi quente no reality rural da Record TV. Após a festa Encontros do Mediterrâneo, os peões brigaram, choraram e teve até participante tentando desistir da competição, mais uma vez.

O que a Kerline não se envolveu em briga no BBB, ela está se envolvendo agora. No começo da festa, a influenciadora discutiu com Shay por alguma coisa que aconteceu durante a gravação da dinâmica do Rodrigo Faro, que vai ao ar no próximo domingo, dia 2.

- Significa que pra você uma coisa ou outra está ótimo, você sai no lucro? Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como me expus. Ainda te defendi. Pedi pra você parar de falar porque você já estava falando demais. Era pra você ter dado um corte e ter dito, sabe, entre eu e ela, a gente já se resolveu, disse ela.

Shay então respondeu:

- Se eu falo pra você que respeito sua opinião é porque não quero que você se sinta obrigada a fazer algo. É isso. Gosto de você.

- Então pronto, a gente fica amigo. Porque eu não quero estar com alguém que tanto faz, retrucou a ex-BBB.

Em outro momento, Bia Miranda caiu no choro ao lembrar do seu namorado:

- Mas ele termina comigo por qualquer coisa. Imagina se ele estiver com saudade e terminar comigo?, disse ela, sendo consolada por Pelé e Pétala.

A neta de Gretchen também relembrou da sua infância:

- Olha, deixa eu te explicar. Eu, na minha vida toda, fui queimada por cigarro, apanhei na cara, morei na rua. Fiquei um dia, sendo que eu tinha 7 anos de idade, dormindo na rua. Ficava lavando banheiro, casa, tudo. Porque minha mãe pedia todo santo dia, até os meus 17 anos. Completei 17 anos, arranjei um marido, e fui morar com ele, rápido. Na minha vida inteira, eu sofri com amizades, com namoro, com mãe, com família, pessoas do meu próprio sangue eu sofri. Então, não venha falar que eu sou mal-educada e grossa. Se eu sou assim hoje, é porque eu sofri muito no passado. Levei muito tombo com amizade e com família.

Tiago Ramos tenta desistir do programa

Após o final da festa, quem novamente deu o que falar foi Tiago Ramos que tentou desistir mais uma vez da competição.

Sob efeito de álcool e falando que não estava nem aí, ele tentou tocar o sino pela segunda vez, mas foi impedido por Vini, Thomaz e Bia.

- Tô nem aí! Eu quero sair, me deixa em paz, disse ele.

Pétala, que acompanhava o momento, se irritou e falou:

- Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe. A bebida vai te destruir.

Deolane também mostrou que não estava com paciência e criticou a atitude de Tiago:

- Ele quer chamar atenção, Lucas. Ele faz isso pra ver se eu vou buscar ele, conversar com ele. E eu não tenho paciência. Já fiz o que eu podia, não vou ficar nessa luta, não. Tá doido!

Eita!