Ana Carolina e Alex defendem região mais forte e representativa

Da Redação



01/10/2022 | 09:40



Na reta final da campanha, durante evento na quinta-feira (29), em São Bernardo, os candidatos a deputado federal Alex Manente (Cidadania) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) defenderam uma região mais fortalecida, com representantes comprometidos com o Grande ABC.



“Temos um compromisso com o Grande ABC. Somos uma das regiões mais importantes de São Paulo, temos que eleger representantes que fortaleçam as sete cidades. Em Santo André já mostramos que isso é possível, promovemos uma gestão pública priorizando a população. Na reeleição do meu marido, o prefeito Paulo Serra (PSDB), 77% dos andreenses disseram sim ao nosso projeto, mostrando que a política tem que ser feita com diálogo, ouvindo a população e o empresariado. Assim farei como deputada estadual, juntos, fortalecendo a região”, disse Ana Carolina.



Candidato à reeleição para deputado federal, Alex Manente lembrou ser preciso votar em quem está preparado e perto da população, contribuindo com o desenvolvimento do Grande ABC. “Peço que as pessoas pesquisem os candidatos para votarem com consciência, votando em um representante que esteja credenciado a um posto tão importante que muda as nossas vidas para melhor ou para pior. Alguns representantes tratam a população como número, não é número, cada um tem a sua vida, o seu desafio, e a gente tem que pensar no próximo, assim construiremos uma região e uma São Paulo mais forte e com oportunidade para todos”. Ana Carolina lembrou que a população pede mudanças na política, com representantes mais próximos dos municípios.



“São muitos os candidatos midiáticos, aparecem na cidade, pegam os votos e desaparecem ou se utilizam das redes sociais, prometem, mas não se comprometem com as nossas cidades. Eu, desde 2017, quando assumi junto com o prefeito a cidade de Santo André, trabalhei ouvindo a população, caminhando pela cidade, almoçando nos restaurantes, indo aos mercados, aos parques. Nós estamos acessíveis aos moradores, e assim será na Assembleia, caminhando o Grande ABC, ouvindo as pessoas e construindo junto delas, os programas sociais necessários para levar dignidade aos moradores da nossa região”.



Alex Manente lembrou que o seu mandato só foi vitorioso porque os eleitores ao seu lado na Câmara Federal. “As leis que aprovamos na Câmara foram idealizadas a partir de propostas vindas da população. O fim da saidinha temporária, para impedir que uma filha que matou os pais não deixe mais a cadeia no Dia dos Pais, ou o projeto de lei que determina a presença deum acompanhante em procedimentos médicos com sedação realizados em mulheres, foram demandas da sociedade”, exemplificou o parlamentar, que recentemente foi diplomado como o melhor deputado do Brasil pela organização Ranking dos Políticos.



No encontro em São Bernardo, Ana Carolina Serra detalhou os programas que irá ampliar para todo o Estado de São Paulo, caso conquiste cadeira na Assembleia. “Santo André idealizou programas sociais eficazes e com baixo investimento. O Moeda Verde e o Moeda Pet já se tornaram referência em várias cidades e até em outros Estados. O Banco de Alimentos já foi implantado em São Caetano. Testados e aprovados, prontos para serem levados para todos os municípios do Estado”, disse Ana Carolina, que foi, até o fim de março, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André e idealizadora dos principais projetos sociais.