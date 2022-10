Diário fará cobertura on-line da eleição e apuração em tempo real

Da Redação



01/10/2022 | 09:03



Uma cobertura completa em todos os seus canais digitais desde os primeiros momentos da votação, com vídeos, reportagens, posts em redes sociais, coberturas ao vivo e as informações em tempo real aos eleitores do Grande ABC. É o que está planejado pela equipe de profissionais do Diário para este domingo (2), dia do primeiro turno.



E assim que as urnas fecharem, às 17h, o jornal irá disponibilizar em seu portal um painel para que os moradores possam acompanhar o ritmo das apurações dos votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Além da totalização do resultado, o portal do Diário terá a quantidade de votos em cada uma das sete cidades da região. Será possível saber, por exemplo, qual será o deputado estadual mais votado de Santo André ou o federal que foi mais lembrado em São Bernardo.



O placar regional também vale para senador, governador e presidente. Vai ser possível saber se foi Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) o campeão de votos na região. Outra novidade é que, a partir das 14h, uma Live disponibilizada no YouTube e no Facebook do jornal vai mostrar todos os detalhes da cobertura durante o dia do processo eleitoral no Grande ABC e em todo o Brasil.



O diretor de Redação Sérgio Vieira e a jornalista Juliana Bontorim irão receber ao vivo, no estúdio do DGABC TV, lideranças políticas e especialistas eleitorais para falar sobre a hora do voto do eleitor. Também irão ouvir, assim que os resultados forem sendo proclamados, as primeiras avaliações dos parlamentares eleitos pelo Grande ABC.



Tudo isso sem deixar de lado a tradicional cobertura completa no jornal impresso do dia seguinte, com tabelas, gráficos, números e o placar de como votou o eleitor da região. O trabalho no dia da votação do primeiro turno coroa a cobertura realizada desde a pré-campanha, passando pelo suplemento especial A Hora do Voto, com prestação de serviço completa a quem irá às urnas amanhã. “Tenho certeza que mais uma vez a equipe do Diário fará história trazendo rapidamente ao morador do Grande ABC tudo o que ele precisa saber. E, mais uma vez, com informações em todas as nossas plataformas digitais. Estamos preparados para oferecer uma grande cobertura ao eleitor”, diz Sérgio Vieira.