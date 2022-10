Ivete Sangalo é internada com infecção intestinal e tranquiliza os fãs: - Eu estou ótima e tudo ocorrendo maravilhosamente

01/10/2022 | 09:10



Ivete Sangalo precisou ser internada após um quadro de infecção intestinal. A cantora deu entrada na última quinta-feira, dia 29, mas só contou sobre o assunto na sexta-feira, dia 30, através de uma live em seu Instagram.

Durante a transmissão ao vivo, Ivete falou da preocupação em conseguir votar no domingo, dia 2, e tranquilizou os fãs afirmando que estava tudo bem e que provavelmente teria alta neste sábado, dia 1.

- A minha preocupação maior foi: Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar? Domingo todo mundo vai votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar.

Ivete ainda pediu para os seus fãs não acreditarem em fofocas:

- Eu estou ótima, amanhã eu estou liberada, graças a Deus, e tudo ocorrendo maravilhosamente. Domingo é nós, viu galera. Não se preocupem, não acreditem em fofocas, mamãe não opera com fofocas. Beijos, tá?. Fiquem com Deus.