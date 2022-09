Conta do astronauta Marcos Pontes no Twitter é alvo de ataque hacker

Da Redação



30/09/2022



O candidato ao senado de São Paulo Marcos Pontes (PL) teve sua conta do Twitter hackeada. O perfil do astronauta (@astro_pontes) foi invadido na madrugada desta sexta-feira (30).

Segundo a assessoria dele, os criminosos inseriram um suposto apoio ao Partido dos Trabalhadores e ao candidato Luís Inácio Lula da Silva, principal adversário do atual mandatário. A mensagem foi excluída e a equipe de campanha de Pontes já toma as providências para identificar a autoria do ato criminoso. O candidato lamenta profundamente o episódio e ressalta que isso é uma demonstração clara de desespero e de jogo sujo em uma eleição.

“Como todos sabem eu não gosto de criticar outros candidatos. Sempre fiz uma campanha propositiva, levando para os leitores o que farei para o estado de São Paulo. Acredito que não seja coincidência que eu sendo o candidato que mais cresceu nas últimas pesquisas, seja alvo deste tipo de ação criminosa. Repudio esse ataque covarde e tomarei as medidas legais”, afirmou Pontes.