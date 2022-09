Projeto forma atletas de futebol feminino

Pedro Lopes

Especial para o Diário



30/09/2022 | 10:42



A região do ABC possui um grande aliado para a inclusão, igualdade e empoderamento do futebol feminino. A ACAFF (Academia de Futebol Feminino) é um projeto que oferece aulas gratuitas para crianças, adolescentes e adultas. O planejamento começou em 2015, com Isaque Guimarães. Mas a história do coordenador geral teve início em 2007.

"Eu trabalhava para a Secretaria de Esportes dando aula para o masculino. Naquele ano apareceu uma menina de 18 anos querendo jogar bola, e que nunca tinha feito escolinha, e a partir daí mais meninas começaram a aparecer e nósiniciamos um pequeno projeto para 16 meninas", disse.

A Olimpíada do Rio em 2016 foi a grande virada de chave para a ACAFF. Isaque explica que "depois de uma matéria do bairro e por conta dos Jogos Olímpicos, tivemos um grande crescimento. Entre janeiro e agosto tínhamos15 meninas, e no meio da competição o número de atletas aumentou para 60", afirma.

Hoje, são 420 alunas. A Secretaria de Esportes de São Bernardo cede o espaço para os treinos e a Academia de Futebol Feminino se sustenta com colaborações.

"Não cobramos mensalidade, nem matrícula das meninas. Por trabalhar muito tempo com isso, vejo que quando acontece um problema financeiro, o primeiro corte que os pais fazem é no lazer. Já é difícil arrumar um espaço para elas treinarem, então nos mantemos através de contribuições e mão-de-obra voluntárias de pais das alunas, ficando mais justificável onde o valor está sendo investido", concluiu Isaque.

A ACAFF atende meninas a partir dos seis anos (Sub-07) passando pelas categorias Sub-09, 11, 13, 15, 17, 21 e adulta (sem limite de idade). Mais informações sobre a escola, como matrículas, horários e doações podem ser obtidas no site: htps:/acafabc.com/