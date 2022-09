Após chamar lucros da Petrobras de 'estupro', Bolsonaro exalta lucros de estatais

30/09/2022 | 01:04



Apesar das reiteradas críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) aos lucros da Petrobras - os quais já classificou como um "estupro" -, o candidato à reeleição exaltou os lucros das estatais durante sua gestão, em debate promovido pela TV Globo.

"Um governo limpo, sem corrupção, em que as estatais dão lucro no Brasil", disse. "As estatais, há pouco tempo, davam lucros irrisórios ou prejuízo, agora dão lucro", disse o presidente, citando os Correios como exemplo, durante embate com Ciro Gomes (PDT).