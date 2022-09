Integrantes de Paramore, Hayley Williams e Taylor York confirmam namoro

29/09/2022 | 15:11



Parece que o verso cause after all this time, I'm still into you (porque depois de todo esse tempo eu ainda estou a fim de você - em português) é bem verdadeiro! Isso porque, durante uma entrevista com o jornal The Guardian, Hayley Williams e Taylor York, integrantes do trio musical Paramore, anunciaram que estão namorando. Porém, para a tristeza dos fãs, eles não deram muitos detalhes, apenas deixaram bem claro que estão juntos.

O comeback mais esperado

Apesar de confirmarem o namoro, os integrantes do trio também falaram sobre o novo projeto, o single This is Why. Depois de quatro anos em pausa, Hayley, Taylor e Zac voltaram com tudo e estão muito felizes em continuar a fazer música.

- Ela resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos. Você pensaria que depois de uma pandemia global de proporções bíblicas e a destruição iminente de um planeta moribundo, que os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos?

E não para por aí! Na conversa com o jornal, os três integrantes pontuaram que entenderam que podem estar em uma banda e ainda ter uma boa saúde mental:

- Percebemos que nada vale a pena arriscar nossa saúde.