Ludmila Dayer revela ter esclerose múltipla: Tinha problemas de memória e muitas dores

29/09/2022 | 10:11



A atriz e diretora brasileira Ludmila Dayer, que ficou mais conhecida quando fazia parte do elenco de Malhação, revelou no Instagram que foi diagnosticada com esclerose múltipla.

Tratando de Esclerose Múltipla e Epstein Barr, escreveu ela na legenda da postagem.

No vídeo de pouco mais de uma hora, ela diz que teve problemas de visão e de cognição por conta do vírus Epstein-Barr e revela que começou a sentir problemas de visão e cognição, mas que demorou um ano para conseguir um diagnóstico.

- Era um sintoma atrás do outro e por isso eu fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer, explicou Ludmila.