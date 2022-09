Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após recuperação de NY com BoE

29/09/2022 | 07:05



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 29, com algumas delas favorecidas pela vigorosa recuperação de Wall Street após uma intervenção do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) para conter uma possível crise financeira.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,95% em Tóquio hoje, a 26.422,05 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi garantiu ligeira alta de 0,08% em Seul, a 2.170,93 pontos, e o Taiex avançou 0,51% em Taiwan, a 13.534,26 pontos.

Por outro lado, os mercados da China continental e de Hong Kong ficaram no vermelho, revertendo ganhos do começo dos negócios. Principal índice chinês, o Xangai Composto recuou 0,13%, a 3.041,20 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 0,05%, a 1.937,20 pontos. Já o Hang Seng registrou queda de 0,49% em Hong Kong, a 17.165,87 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

A recuperação parcial na Ásia, após as robustas perdas do pregão anterior, veio à medida que as bolsas de Nova York subiram com vigor na quarta-feira, reagindo a uma decisão do BoE de comprar o volume de bônus do governo britânico (Gilts) necessário para restaurar a ordem nos mercados financeiros.

O gesto do BC inglês ajudou a aplacar temores de que um plano de cortes de impostos do Reino Unido alimente a inflação doméstica, que já está no maior nível em décadas. Esse receio havia levado a libra a atingir mínima histórica em relação ao dólar e impulsionado os juros dos Gilts aos maiores níveis desde 2008.

Na Oceania, a bolsa australiana também se recuperou hoje. O S&P/ASX 200 avançou 1,44% em Sydney, a 6.555,00 pontos, ajudado por ações de petrolíferas e mineradoras. Com informações da Dow Jones Newswires.