Hailey Bieber abre o jogo durante entrevista sobre desavenças com Selena Gomez

28/09/2022 | 16:10



Como você vem acompanhando, o nome de Hailey Bieber está super em alta após Selena Gomez revelar que vai lançar um documentário sobre a sua carreira e a atual de Justin Bieber no mesmo dia soltar que foi confirmada em um podcast e que iria falar toda a verdade sobre a relação do seu marido com a ex.

E durante esta quarta-feira, dia 28, a bonitona realmente marcou presença no Call Her Daddy e negou os boatos de que teria roubado o artista de Selena Gomez. Hailey esclareceu a linha do tempo de seu relacionamento com o cantor e lamentou a quantidade de críticas e ataques que recebe por causa disso até hoje.

A esposa de Justin Bieber também refutou qualquer desavença que exista entre ela e Gomez ao admitir que as duas até já conversaram tranquilamente sobre todas essas questões em que o nome delas estão envolvidos.

- Eu a respeito, não há nenhum drama pessoal. É por isso [pela conversa] que eu fico tipo, é tudo respeito. É tudo amor. É também por isso que eu sinto que se todos do nosso lado souberem o que aconteceu, se nós estivermos bem e pudermos sair disso com clareza e respeito, então, está tudo bem.

Segundo Hailey, os três envolvidos nessa história sabem de tudo o que aconteceu e que ela reconhece que essa comunicação entre eles a trouxe uma certa paz.

- É o que é. Você nunca vai conseguir corrigir cada narrativa e sempre haverá novas. Isso nunca vai acabar e é por isso que eu chego nesse ponto, é por isso que eu não falei muito sobre essas coisas

A filha de Stephen Baldwin durante a entrevista rebateu as especulações de que teria se envolvido com Justin Bieber enquanto ele ainda namorava com a cantora teen.

- Não, nem uma vez. Quando eu e ele começamos a ficar ou qualquer coisa do tipo, ele não estava em um relacionamento. Nunca, em nenhum momento? Não é do meu caráter estragar o relacionamento de ninguém, eu jamais faria isso. Eu fui criada melhor do que isso. Eu não tenho interesse em fazer algo assim. Eu acho que há situações em que você meio que ainda pode ter, tipo, idas e vindas com alguém, mas nem isso era a situação. Eu posso dizer, ponto final, direto ao ponto: eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava num relacionamento com alguém. Esse é o ponto final disso. E eu estou envolvida com ele desde que eu tinha 18 anos [de idade]. Eles não estavam num relacionamento naquela época, mas é claro que havia uma longa história ali e não é o meu relacionamento. Não tem nada a ver comigo, então eu respeito muito aquilo, mas eu sei que isso fechou um capítulo e acho que seguir em frente, ficar noivo e se casar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Tipo, seguir em frente com sua vida nesse sentido.

Hailey avaliou que já sabia que a história entre o marido e a ex-namorada dele já havia chegado ao fim e que isso fez com que ela pudesse seguir em frente com ele.

- Eu acho que foi a decisão mais saudável e madura que ele poderia fazer, e eu respeito isso. Como mulher, eu jamais entraria num relacionamento com alguém, ficar noiva, me casar e pensar lá no fundo da minha mente: Me pergunto, tipo, se isso estava realmente encerrado para você?. Eu sei, de fato, que a razão pela qual conseguimos reatar foi porque [o antigo relacionamento] estava completamente encerrado, e isso é respeitoso para mim.

Além disso, ela não escondeu como é bem afetada pelos ataques que chegam dos fãs que ainda não teriam superado o término entre Selena e Bieber.

- Muito do ódio vem de tipo, ah, você roubou ele, e o fato de que queriam que ele acabasse com outro alguém. E está tudo bem, você pode desejar o que quiser, mas não é esse o caso. Há uma certa dormência que você recebe [do ódio]? Isso ainda acontece até hoje, se eu entrasse ao vivo agora, ainda estaria acontecendo. Você chega num ponto em que você tem que ignorar. Se nós seguimos em frente, por que vocês não conseguem? Isso é doloroso e é bullying.

Apesar de tudo é legal saber que elas se acertaram e uma pena que os fãs não entendem tudo isso, né?