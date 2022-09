Lagarde volta a antever alta de juros 'nos próximos vários encontros' do BCE

28/09/2022 | 07:48



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou, nesta quarta-feira, o compromisso da autoridade monetária em subir juros "nos próximos vários encontros", como parte dos esforços para conter a escalada da inflação na zona do euro. No início deste mês, a instituição subiu suas principais taxas em 75 pontos-base, após aumento de 50 pontos-base em julho.

Em fórum organizado pelo Atlantic Council, Lagarde explicou que o objetivo primário do BCE não é induzir uma recessão, mas assegurar a estabilidade de preços. "Precisamos garantir que as expectativas de inflação sigam ancoradas em 2%", disse.

A dirigente acrescentou que os juros ainda não estão em nível neutro, isto é, em patamar no qual nem estimula, nem comprime a atividade econômica. Segundo ela, a dimensão das incertezas atualmente não permite o estabelecimento de um "forward guidance" para a política monetária.

Lagarde ressaltou que há diferenças entre as raízes da espiral inflacionária nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com ela, boa parte da inflação no Velho Continente é guiada pelo lado da oferta, enquanto o componente da demanda é mais forte nos EUA. A banqueira central destacou ainda que o avanço dos preços é alimentado sobretudo pelo encarecimento da energia.