Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema têm mudanças em locais de votação

Renata Fernandes



27/09/2022 | 17:07



Moradores de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema devem ficar atentos aos locais de votação no próximo domingo, (2) durante as eleições. Pelo menos uma escola de cada uma destas cidades mudou de endereço em razão de reformas, outras obras ou mudanças solicitadas pela Justiça Eleitoral. Os cartórios colocaram faixas com aviso em algum dos lugares impactados pelas alterações.

Os andreenses que votariam na Escola Estadual Professor Adamastor de Carvalho agora terão de ir à UFABC (Universidade Federal do ABC), porque as seções foram agregadas pela Justiça Eleitoral. Já o eleitorado da Emeief Ayrton Senna da Silva precisará ir à Emeief Professor Antônio Virgílio Zaniboni, devido às condições de infraestrutura da primeira unidade. A Universidade Federal do ABC fica na Avenida dos Estados, 5.001, no bairro Bangu, e a Emeief Antônio Virgílio Zaniboni é na Avenida Áurea, 920, no Jardim do Estádio.

Os eleitores da 283ª Zona Eleitoral que votariam na Emeb Doutor Vicente Zammite Mammana, em São Bernardo, terão de ir à Escola Estadual Professora Pedra de Carvalho, que fica na Rua Carlos Ayres, 400, no Jardim Vera Cruz. Ainda na cidade, as pessoas que estão na 414ª Zona Eleitoral deixam de votar na Emeb Gofredo Teixeira da Silva Telles, que está fechada para reforma, e deverão ir ao Senai Almirante Tamandaré, na Avenida Pereira Barreto, 456.

Em São Caetano houve apenas uma alteração: os eleitores que votaram no Colégio da USCS nas eleições passadas, por causa da reforma da antiga Emef Professora Eda Mantoanelli, neste ano deverão votar no Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Santa Maria, na Rua Ivaí, 63.

Já em Diadema, quem antes votava na Emeb Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro deverá checar sua seção eleitoral no título ou no comprovante de votação para saber qual o novo local, porque os eleitores serão distribuídos em duas novas escolas. Assim, eleitores das seções 161ª, 162ª, 163ª, 164ª, 165ª, 166ª e 167ª deverão votar na Emeb Vinicius de Moraes, que fica na Rua André Vidal Negreiros, 32, no Jardim Mombaé. Já os eleitores das seções 168ª, 169ª, 170ª, 191ª, 210ª e 254ª agora devem ir até a Emeb Zélia Gattai Amado, na Rua Paganini, 105, no Jardim Arco Íris.

Outra mudança envolve os eleitores na Emeb Carlos Drummond de Andrade (seções 422ª, 443ª e 450ª), que deverão votar no novo endereço da escola, na Rua Plínio Salgado, 131, no Jardim Casa Grande. As mudanças ocorreram porque as duas escolas funcionavam onde está sendo construído o Quarteirão da Educação, no Jardim Promissão.