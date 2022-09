Larissa Manoela dubla tema de Carrossel no Lip Sync e web fica enlouquecida

26/09/2022 | 09:11



Como já é de costume, o Domingão com Huck promove um quadro chamado Lip Sync que tem a intenção de fazer os artistas cantarem e dublarem algumas músicas, e no último domingo, dia 25, Larissa Manoela resgatou algumas memórias de seus fãs.

Pois é, a artista apareceu dublando o tema da novela Carrossel usando até o uniforme da Escola Mundial. Para quem não sabe, Larissa ganhou um super destaque sendo a patricinha Maria Joaquina nesta novela infantil que foi transmitida pelo SBT. Mas o melhor de tudo ainda estava por vir porque ela contou até com a ajuda de Jean Paulo Campos, ator que interpretava o Cirilo na trama para apresentar a música da novela no palco do programa de Luciano Huck.

Os fãs ficaram completamente enlouquecidos na web e até Deborah Secco que estava competindo diretamente com Larissa também ficou hiper empolgada com a apresentação da atriz. Após a apresentação, a conta do Twitter da Rede Globo compartilhou o vídeo de Larissa Manoela se apresentando e entre tantos comentários de fãs teve o da conta oficial do SBT que disse:

Agora eu te entendo, Cirilo! Como não se apaixonar por Maria Joaquina?

Que fofos! Logo em seguida foi a vez de Deborah Secco entregou a primeira apresentação dublando Rosana cantando O Amor e o Poder, e na segunda apresentação se aventurou dançando e cantando Luísa Sonza. Já Larissa Manoela decidiu entregar um show de Glória Groove que também deu o que falar nas redes.

O que foi issoooo, Débora entregou muuuuitooooo!!! Impecável!!, disse um seguidor.

Ela é uma atriz completa, comentou outro sobre a namorada de André Luiz Frambach.

As duas deram sangue, disse outro fã.