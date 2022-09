Aos 55 anos de idade, Claudia Raia revela que descobriu gravidez quase na décima semana

26/09/2022 | 09:10



Nos últimos dias, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello viraram o assunto do momento após anunciar que estão esperando o primeiro filho. A novidade foi revelada através das redes sociais com um vídeo super criativo, divertido e emocionante.

Na noite do último domingo, dia 25, foi ao ar uma entrevista com os novos papais do mundo dos famosos. Eles conversaram com a jornalista Renata Ceribelli para o Fantástico e falaram sobre a nova fase.

- Estou com o Jarbas há quase 12 anos e há muito tempo a gente fala disso, pelo menos há uns 10 anos. Era uma vontade. Ele não é pai, nunca foi pai, disse Claudia.

Renata falou que a notícia da gestação causou diferentes reações. Claudia Raia então respondeu:

- Mas sempre há dúvida. Por quê? Porque a vida inteira falaram para a gente: Você parou de ovular, você parou de existir, você está morta. Depois dos 40 está velha. A gente tem isso embutido.

Em 2021, o casal decidiu ter um filho por fertilização in vitro:

- Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, realmente é pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram.

Diante da resposta, Renata quis saber se Claudia pensou em desistir:

- Eu falei ok. Olhei para Deus falei: Ok, já entendi. Não era para ser.

O médico da atriz, o ginecologista e obstetra José Bento de Souza, também falou sobre a gravidez:

- É muito fora da média, não é pouco não. Ela tinha parado de ovular. Pelo menos ela estava há três anos na menopausa. Nesses anos todos de medicina e tratando de mulher com dificuldade para engravidar, uma coisa que eu aprendi é que a natureza nos surpreende.

- Eu fui descobrir que estava grávida quase na 10ª semana, quase completando os três meses.

Durante a entrevista, Claudia falou sobre a mensagem que sua gravidez transmite:

- Para as que estão incomodadas, eu tiro elas da zona de conforto. [...] Dá trabalho? Viver dá trabalho. Eu acredito num futuro imenso. Eu fiz o caminho de uma vida saudável. É sobre fazer esse caminho saudável pra você colher bônus nessa vida madura. Tem sempre um julgamento pra essa mulher. [...] A gente tem que viver, usar todas as ferramentas que a gente tem e fazer planos, sim. Porque fazer planos é estar vivo, é estar jovem, é estar curioso.

No final, Claudia falou que a família está muito feliz com a novidade e mandou um recado para quem não gostou:

- A gente ama bebê. É uma onda de amor linda de morrer. Aos que não estão gostando, que pena, porque vocês podiam estar curtindo isso comigo.

Jarbas então emendou:

- Apesar do pânico que se instaura imediatamente, vem uma força muito grande junto. Eu sou capaz de qualquer coisa agora.

Claudia Raia encanta ao exibir barriguinha em evento

Na noite do último domingo, dia 25, a atriz apresentou uma premiação na área da beleza , na cidade de São Paulo. Claudia caprichou na transparência e colocou a mão na barriga durante apresentação do evento. Linda!