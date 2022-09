Mãe de adolescente atropelado por Bruno Krupp moverá ação contra modelo

24/09/2022 | 11:10



Bruno Krupp será processado pela mãe do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos de idade, que morreu após ser atropelado pelo modelo. Segundo informações do G1, os advogados da família da vítima pedem um milhão de reais de indenização.

- Uma vida não tem preço, mas a morte do João trouxe prejuízos emocionais e materiais para a Mariana. Ela não conseguiu voltar para a casa, por exemplo, ainda vive com uma tia. Ela também depende de medicamentos e terapias para seguir, disse a advogada.

A família enxerga a indenização como uma forma de punir Krupp pela morte de João.

- Entendemos que se o Bruno tivesse sido parado lá atrás, quando foi pego em uma blitz e multado, a morte do João não teria acontecido. Entendemos que dirigir em alta velocidade não pode ser só uma sanção administrativa, que a pessoa assume o possível dolo, a possibilidade de matar alguém. Ou que tem que doer ainda mais no bolso. Se a multa do Krupp foi quatro mil reais, que fosse 400 mil reais, de acordo com sua realidade social. A legislação precisa punir severamente pessoas como ele, que não respeitam leis, nem a vida.

João foi atropelado por Bruno na noite do dia 31 de julho de 2022, enquanto passeava com a mãe. O rapaz teve sua perna esquerda amputada no momento do acidente, enquanto Krupp sofreu apenas ferimentos leves.