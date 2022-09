Maestro da vitória sobre Honduras, Messi diz estar 'entusiasmado' para a Copa

24/09/2022 | 10:30



Com grande atuação e dois gols nos 3 a 0 sobre a seleção de Honduras, o meia Lionel Messi voltou a empolgar os torcedores de seu país em amistoso válido como preparação para o Catar. Satisfeito com a sua produção em campo, o camisa dez disse estar "empolgado" para disputar a Copa do Mundo no final do ano pela Argentina.

Do alto de sua experiência, o jogador de 35 anos demonstrou otimismo, mas também equilíbrio ao projetar o torneio de seleções que tem início no final de novembro.

"Estou com muito entusiasmo para jogar, mas ao mesmo tempo com calma. Temos que estar bem nos nossos clubes para para jogar na seleção da melhor maneira. E temos que nos divertir. Estamos empolgados e temos que trabalhar em muitas frentes aproveitando cada momento para continuar a crescer", comentou o camisa dez em entrevista ao jornal argentino Olé.

O resultado sobre Honduras também foi festejado pelo atleta. "Nos sentimos muito bem. Como sempre é uma ideia que está cada vez mais lubrificada e clara. E conseguimos um resultado positivo", afirmou o jogador que fez um belo gol por cobertura na partida e voltou a deixar a sua marca em cobrança de pênalti. O outro gol do jogo foi anotado Lautaro Martínez nos 3 a 0 sobre os hondurenhos.

A vitória deixa a Argentina com moral para iniciar a Copa do Mundo. O time sul-americano chega a 34 partidas sem derrota e ostenta a maior sequência invicta entre as seleções que vão estar em ação no Catar.

Com quatro Copas do Mundo no currículo, Messi caminha para se tornar o atleta argentino com maior número de participações em Mundiais. No momento, ele se iguala a Maradona (1982, 1986, 1990 e 1994) e Mascherano (2006, 2010, 2014 e 2018). No entanto, o jogador falou também sobre a nova geração. Entre os destaques, Enzo Fernández, do Benfica, e Thiago Almada, da Atalanta, mereceram a citação do craque argentino.

"Enzo e Thiago estiveram muito bem contra Honduras. São dois jovens que conhecemos bem e que já estiveram com a gente na última convocação. O Thiago é rápido e forte no um contra um.Já o Enzo tem muita personalidade e também é inteligente. São dois jogadores espetaculares", comentou.

A Argentina a volta a campo na próxima terça-feira. O time do técnico Lionel Scaloni enfrenta a seleção da Jamaica em Nova Iorque pelo segundo amistoso programada para as seleções nesta data Fifa.