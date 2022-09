Ana Carolina Serra e Zacarias destacam a gestão em comitê

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 10:17



A primeira-dama de Santo André e candidata a deputada estadual Ana Carola Serra (Cidadania) e o vice-prefeito da cidade, que disputa vaga no Congresso Nacional, Luiz Zacarias (PL), inauguraram na noite de ontem comitê de campanha no bairro Vila Palmares. Com a presença de diversos apoiadores, os dois candidatos destacaram o trabalho feito pela gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) na cidade.

“Essa gestão tirou Santo André do vermelho. Sanou as dívidas, deu continuidade e entregou diversas obras que estavam abandonadas. Fizemos uma verdadeira revolução nessa cidade”, declarou Luiz Zacarias.

O candidato a federal ocupa o posto de vice-prefeito desde o início da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele ressaltou a importância do Grande ABC ter um representande em Brasília “para ter cada vez mais recursos para projetos e obras”.

“Mudamos muita coisa e ainda há muito a fazer. Agora precisamos dar um salto maior. Precisamos de recursos estaduais e federais para termos gestão ainda melhor”, disse o vice-prefeito.

Ana Carolina Serra destacou seu trabalho à frente do Fundo Social de Solidariedade e falou sobre implementar esse tipo de política pública em todo o Estado.

“Precisamos mostrar para a população que é possível fazer política pública de forma diferente. Nós fizemos em Santo André e vamos fazer em todo o Grande ABC e no Estado. Temos a receita para transformar a vida das pessoas”, afirmou a candidata a estadual.

A primeira-dama também falou sobre a importância de Santo André e da região para a economia brasileira.

“Santo André já foi uma cidade de vanguarda, assim como São Bernardo, Diadema e todas as nossas sete cidades. Aqui em Santo André, estamos retomando o protagonismo. Para continuarmos, temos que estar na Assembleia Legislativa e ampliar nosso método de trabalho, que aqui já conqusitou mais de 76% de aprovação dos nossos eleitores”, disse Ana Carolina Serra.

MOEDA VERDE

Além de recuperar o Fundo Social, Ana Carolina idealizou o projeto Moeda Verde. Neste programa, os moradores das comunidades de Santo André podem trocar resíduos recicláveis por alimentos como verduras, legumes e frutas. A cada cinco quilos de recicláveis entregues, o morador recebe um quilo de alimentos.