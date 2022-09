Percepções sobre ESG

Em conversa com lideranças empresariais(depequenas, média se grandes empresas) sobre o tema ESG, tenho a percepção que em quase sua totalidade, elas já perceberam a importância dessa abordagem. Compartilhando essa percepção com meus pares, eles são unânimes em afirmar: o ESG chegou para ficar. Embora a sigla ESG (environmental, social and governance) tenha surgido em 2004, somente há pouco tempo entrou na agenda das empresas e, por ser recente, é natural que ainda gere muitas dúvidas e até mesmo interpretações equivocadas.

Ações sociais dispersas, práticas ambientais isoladas, urgentes planos de ação das organizações que tiveram recente abertura de seu capital, tornam-se novas Fake News do Desenvolvimento Sustentável, agora sob uma roupagem nova, o ESG. Aliás, conforme ouvi do próprio John Elkington, é semelhante ao que muitas organizações vêm fazendo desde 1994 com o conhecido termo Triple Bottom Line, cunhado por ele.

Ou seja, algumas organizações comunicam aos seus Stakeholders aquilo que entendem por Sustentabilidade, sem que a estejam praticando de fato. Por exemplo, muitas empresas insistem em acreditar que a sustentabilidade está conectada somente às questões ambientais e, mesmo suas ações sociais são feitas sem qualquer medição de impacto no médio e longo prazo. Ou ainda acreditam valer a máxima de que "Parecer ser bom, às vezes, é bem melhor do que ser bom de verdade".

Será? Certamente, não. Até porque existem empresas que estão realmente evidenciando métricas incontestáveis de seu engajamento com ESG. Tenho visto algumas que definem metas claras, agressivas e com prazos definidos de redução de emissões de carbono em seus processos. Outras medem e ampliam a parcela de seus negócios que não depende mais de recursos não renováveis ou que preserva a biodiversidade. Além daquelas que buscam correlacionar os resultados de seus negócios com o nível dos relacionamentos que mantém com seusstakeholders, comotambém aqualidade do ambiente organizacional com a diversidade da equipe e da liderança.

Talvez não seja tão difícil perceber os impactos de ESG em nossos negócios. Indo um pouco além, conforme disse Paul Polman, ex-CEO da Unilever, em uma de suas recentes entrevistas, mesmo um existente movimento anti ESG evidencia um claro desespero para tentar impedi-lo de avançar. Enfim, os desafios são enormes, mas o caminho que pode nos levar a um planeta mais sustentável já se torna visível, mesmo que esse destino ainda esteja bem distante. No dia 28 de fevereiro, nós do Ciesp-São Bernardo realizaremos a plenária ESG na indústria, provocando reflexões sobre o tema.

Vitor Seravalli é diretor do grupo de ESG do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em São Bernardo.

Palavra do Leitor

Jornalismo

Tenho acompanhado cada vez com mais entusiasmo o noticiário deste nosso Diário, que procura dar as notícias de maneira direta e objetiva, sem juízo de valor. A reportagem sobre a participação de Jair Bolsonaro na assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas) ajudou os leitores a saber o que exatamente foi o discurso do presidente (Política, ontem). Sigam assim!

Danilo Soldan - Capital

Campanha

Basta chegar perto das eleições para as ruas ficarem cheias de propaganda eleitoral, exemplo clássico de poluição visual. Não voto em quem suja as cidades.

Anselmo Busquer - São Bernardo

Autismo

O autista há muito tempo sofre de um maldito preconceito, e isso porque um expressivo número de pessoas que desconhecem a natureza dessa causa os tratam com certa indiferença semi-senil. Muitas portas são fechadas para os mesmos e seus afetos, trazendo assim um martírio para a vida desses nossos irmãos e irmãs. Eles, os autistas, sofrem de uma desordem do desenvolvimento neurológico chamado de TEA (Transtorno do Espectro do autismo). Muitos que não aceitam esse comportamento não buscam compreender qual é a razão para lidar e até conviver com o dia a dia de nossos irmãos e seres humanos, os autistas. Eles não precisam de nosso pré-julgamento, de nossa demagogia ou ojeriza e sim que nós os aceitemos pela natural inclusão social e humana, isso em todas as situações que eles têm o inquestionável direito. Não podemos e não devemos colocá-los numa cadeira de réus, até porque eles não cometeram crime algum.

Cecél Garcia - Santo André

As pernas da sociedade

Você já ficou parado sobre uma única perna? Se sim, pode perceber que enquanto está apoiado apenas sobre uma das suas pernas, seu corpo está estático e em desequilíbrio, pendendo sempre para esquerda ou para a direita. Agora tente caminhar com uma perna só! Pior ainda, pois o desequilíbrio torna-se maior e o trajeto a ser percorrido cheio de dificuldades. Um corpo só pode manter-se em equilíbrio quando utiliza as duas pernas, movimentando-se de maneira equilibrada rumo ao objetivo de um corpo todo. Assim também acontece com nossa sociedade; precisamos tomar consciência de que a esquerda e a direita se completam e, quando unidas por um único propósito, têm a competência de nos colocar em movimento, de maneira focada e equilibrada na construção de uma sociedade democrática e participativa. Ficar paralisado sobre um único ideal, criando críticas que comprometem a competência e imagem de outro importante membro do corpo, coloca em risco nossa sociedade e a construção de um País mais ético, humano e próspero.

Alexandre Vieira - Santo André