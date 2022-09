Após dez cirurgias, Chiquinho Scarpa é transferido de hospital

22/09/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, Chiquinho Scarpa está passando por sérios problemas de saúde e está internado já faz mais de sete meses. Inicialmente tudo estava sendo tratado como uma infecção urinária e depois contatou-se uma diverticulite só que no caso do empresário, a situação ficou ainda mais grave com a aderência na bexiga.

Chiquinho já foi intubado anteriormente, extubado e passou por muitas cirurgias nesse tempo todo que está internado. E na noite da última quarta-feira, dia 21, a equipe do Conde fez questão de atualizar o quadro de saúde dele nas redes sociais para os fãs terem noção do que está acontecendo.

O Conde Chiquinho Scarpa, sai do Hospital Sírio Libanês após dez cirurgias realizadas pelo Professor Dr. Raul Cutait e sua equipe, totalizando sete meses de internação e vai para o Hospital Vila Nova Star aos cuidados do médico Professor Dr. Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. Ele será transferido hoje de ambulância. A decisão para essa mudança foi feita pelas suas irmãs Fátima Scarpa e Renata Scarpa.