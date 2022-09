Após completar 37 anos de idade, Rodrigo Mussi relembra acidente: Não imaginava que precisava passar pelo que passei para ser grato à vida

21/09/2022 | 12:11



Rodrigo Mussi completou 37 anos de idade na última terça-feira, dia 20, e fez uma publicação nas redes sociais para comemorar a data. Além de receber muitas mensagens de carinho de amigos e familiares, ele tirou um momento para celebrar a vida ao compartilhar um vídeo com sua trajetória ao longo dos anos e escrever uma legenda reflexiva.

No post do Instagram, podemos acompanhar o famoso ficando mais velho, com registros começando com ele ainda criança e chegando até os dias atuais. Para descrever o sentimento de avançar para mais um ano de vida, ele relembrou o trágico acidente que sofreu.

Mais do que nunca, aprendi que temos que aproveitar cada momento como se fosse único. Sempre me dediquei muito, batalhei ao máximo para alcançar meus objetivos, mas não imaginava que precisava passar pelo que passei para ser grato a vida. Hoje estamos aqui e amanhã podemos ser lembranças? vamos viver, amar e aproveitar todos os dias como se fossem os últimos. Cada dia dessa vida é um presente. Obrigado por dividirem a jornada comigo.