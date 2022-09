Bolsas da Ásia fecham em baixa, à espera de novo aumento de juros nos EUA

21/09/2022 | 07:17



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 21, após Wall Street sofrer uma nova rodada de perdas à espera de mais uma agressiva elevação de juros nos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,36% em Tóquio hoje, a 27.313,13 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,79% em Hong Kong, a 18.444,62 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,87% em Seul, a 2.347,21 pontos, e o Taiex apresentou queda de 0,86% em Taiwan, a 14.424,52 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho: o Xangai Composto recuou 0,17%, a 3.117,18 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,37%, a 2004.31 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com perdas de cerca de 1%, na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) eleve seus juros em 75 pontos-base pela terceira vez seguida, na tarde desta quarta-feira, em mais uma tentativa de conter o persistente avanço da inflação na maior economia do mundo.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, alertou em discurso que os aumentos de juros "trarão alguma dor". Powell volta a falar hoje em coletiva de imprensa, após o anúncio da decisão.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o mau humor generalizado antes do Fed, e o S&P/ASX 200 caiu 1,56% em Sydney, a 6.700,20, atingindo o menor patamar em dois meses.

*Com informações da Dow Jones Newswires