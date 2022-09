Ipec para presidente: no Rio, Lula tem 41%, e Bolsonaro, 36%

21/09/2022 | 07:02



O ex-presidente e candidato petista à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados, com vantagem numérica para o petista, nas intenções de voto no Rio de Janeiro. Pesquisa divulgada pelo Ipec divulgada na noite desta terça-feira, 20, pela TV Globo, apontou que Lula tem 41%, e Bolsonaro, 36% no estado.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Em relação à pesquisa anterior, de 6 de setembro, Bolsonaro caiu três pontos porcentuais (ele tinha 39%), enquanto Lula subiu três (ele somava 38%).

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, ouviu 1.504 eleitores de 39 municípios fluminenses, entre 17 e 19 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitora do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sob o código RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-05082/2022.